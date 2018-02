Un nuovo e importante rinforzo per la squadra di Calciomercato.com: ecco Daniele Paolucci, in arte "IcePrinsipe", pro player di Fifa18 del Team Mkers. Campione Europeo di Fifa17 e numero 1 su piattaforma PlayStation, Nella sua rubrica "Prince of FIFA", IcePrinsipe ogni settimana racconterà le sue avventure tra Weekend League e Global Series Playoff. Gol e curiosità, il racconto di un cammino che ha un solo obiettivo: portare l'Italia alle prossime finali mondiali.



Non è una Weekend League come le altre quella che si sta concludendo in queste ore: ultimi giorni utili per qualificarsi al prossimo major delle Global Series e per il nostro IcePrinsipe c'è un sorriso solo a metà. Servivano 39 vittorie su 40 partite per mantenere la media di 38 vittorie a settimana e avere la certezza di rientrare tra i migliori 64 al mondo per PlayStation (quindi qualificato al major), ma Daniele si è fermato a 38 e ora ha una media di 37,75: tradito dai calci di rigore, quelli che la scorsa settimana lo avevamo portato in trionfo e che invece questa volta si sono rivelati letali.



I discorsi per la qualificazione sono chiusi? No, c'è ancora una speranza: ora IcePrinsipe dipende dai risultati degli altri pro-gamer, qualora la media dovesse scendere di 25 centesimi allora l'obiettivo sarebbe centrato, altrimenti tutto rimandato al prossimo major per conquistare poi la partecipazione alle finali mondiali. Gol, rigori infiniti e van der Sar: come è andata? Scopritelo nell'ultimo video di IcePrinsipe!