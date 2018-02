Il tecnico della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Salernitana. Ecco le sue parole: "La Salernitana è una squadra importante, è viva e ha raccolto poco in queste ultime partite. In casa sfrutteranno tantissimo il pubblico che è determinante, noi dobbiamo essere noi stessi e fare un grande partita. All’andata abbiamo fatto bene sotto il piano del gioco, entrambi abbiamo cambiato tanto. Chiunque scenderà in campo domani si dovrà far trovar pronto. Stiamo valutando Vives, partirà con noi ma ha qualche problemino. L’assenza di Vives ci penalizza, dobbiamo essere noi bravi. Non recuperiamo nessuno. Il modulo non è la priorità, dobbiamo solo fare la nostra partita colpo su colpo. Dobbiamo avere rispetto e fare la nostra partita, non dobbiamo fare cose che non sappiamo fare. Ho fiducia nel gruppo, soprattutto verso quelli che giocano di meno. Sarà un’occasione per far dimostrare il vero valore di tutti. Dobbiamo avere rispetto verso una squadra forte, però noi siamo la Pro Vercelli e non dobbiamo temere nessuno. Siamo condizionati da molti infortuni, se ve li dico tutti perdiamo tempo, ne mancheranno 7. Jidayi però torna a disposizione. Sarà una partita dai toni alti, sarà una partita sporca e le palle inattive saranno determinanti. Data la classifica dobbiamo avere più rabbia di loro. Dobbiamo giocarcela con personalità. E’ una partita complessa, dobbiamo contare anche i cambi e non possiamo sbagliare niente. Viene prima l’ approccio a tutto il resto, dobbiamo avere rabbia. Emotivamente? Non mi interessa, la priorità è fare bene. All’andata è stata una grande partita, abbiamo rischiaro una beffa. Domani però è diversa, non si possono fare paragoni. Ho dei dubbi sulla formazione e me li porterò dietro, l’assenza di Beppe Vives può spostare molti equilibri. Dobbiamo pensarla fino alla fine, mai solo per domani".