TORINO – Hart; De Silvestri, Rossettini, Moretti, Barreca; Benassi, Valdifiori, Baselli/Obi; Iago Falqué, Belotti, Ljajic.Ballottaggi: Belotti torna dalla squalifica, Baselli favorito su Obi. Poche chance per un 4-2-3-1 con Iturbe.Squalificati: –Indisponibili: Avelar, Acquah (Coppa d'Africa), Castan, Molinaro, Maxi Lopez, Carlao, ZappacostaATALANTA – Berisha; Masiello, Caldara, Bastoni/Zukanovic; Conti, Freuler, Kessiè/Grassi, Spinazzola; Kurtic; Gomez, Petagna.Ballottaggi: Papu Gomez recuperato, Kessiè è tornato dalla Coppa d'Africa e può essere subito titolare. Toloi verso la panchina.Squalificati: –Indisponibili: Dramé, Konko, Cabezas (Sub-20)