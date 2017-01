Sta per iniziare la 21esima giornata di Serie A. Tante novità come sempre, dai campi, dagli infortunati e da chi recupera. Ecco le probabili formazioni partita per partita con aggiornamenti live. Dubbi, ballottaggi, indisponibili e scelte: tutto quel che diventa fondamentale per il fantacalcio!GENOA – Lamanna/Rubinho; Izzo/Orban, Burdisso, Munoz; Lazovic/Edenilson, Cataldi, Cofie, Laxalt; Rigoni, Simeone, Ocampos/Ninkovic.Ballottaggi: in porta sfida aperta, occhio a Orban se Izzo non recupera. Simeone dovrebbe farcela, Ninkovic in sfida con Ocampos.Squalificati: –Indisponibili: Biraschi, Gakpé, Perin, VelosoCROTONE – Cordaz; Rosi, Ceccherini, Ferrari, Martella; Rohden, Crisetig, Barberis/Capezzi, Stoian; Trotta, Falcinelli.Ballottaggi: l’unico dubbio è tra Capezzi e Barberis in mezzo al campo.Squalificati: PalladinoIndisponibili: Tonev, Mesbah (Coppa d’Africa)