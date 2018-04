Si avvicina l'inizio del recupero della 31ma giornata, con tre partite di martedì. Ecco le probabili formazioni per questa particolare giornata di campionato: le scelte fatte e i ballottaggi, tra indisponibili e squalificati.Nella Juve può riposare, è pronto Mandzukic, così come Cuadrado. Rischianel Milan, si scalda Montolivo per sostituirlo visto che è stanco. La Roma perde Perotti, sarà titolare Defrel al suo posto. L'Inter non cambia, nella Lazio rischia di star fuori Luis Alberto ed è recuperato Marusic.