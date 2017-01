Roberto Pruzzo, ex attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Radio Radio del Napoli e delle scelte di Maurizio Sarri: ''Non mi aspettavo tutte queste frenate da parte delle big, a partire dalla Lazio fino al Napoli. Poi c'è da sottolineare come l'Inter possa rientrare clamorosamente sul podio. Si sono evidenziati una volta per tutte i limiti della Roma, una partita troppa deludente da parte della squadra di Spalletti. Il Napoli? Avere due centravanti e non farne giocare neanche uno, non capisco il senso. La Juve? Talmente scontata la vittoria dei bianconeri col Sassuolo che da ora in poi potremmo anche smettere di guardare le loro partite''.