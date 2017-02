Roberto Pruzzo, ex giocatore della Roma, ha parlato di Mario Mandzukic e della nuova posizione che gli ha trovato Massimiliano Allegri e della sfida che i bianconeri giocheranno contro il Porto in Champions League: ''La Juventus ha buone possibilità di andare avanti. Il Porto è una buona squadra ma non mi sembra un ostacolo insuperabile. Serve attenzione, ma credo che la Juventus abbia le carte in regola per passare il turno. Le cinque stelle di Allegri? Io continuo a non vedere Mandzukic in quel ruolo, ma la cosa funziona''.