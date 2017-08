Roberto Pruzzo ha parlato a Radio Radio della sfida che il Napoli giocherà contro il Nizza in Champions League: ''Non vedo pericoli per il Napoli. Anche se nel calcio d'oggi non puoi sottovalutare nessuno la partita d'andata ha dimostrato una differenza molto forte fra le due squadre. Penso che il Napoli possa vincere anche la partita di ritorno''.