L'attaccante del Paris Saint Germain Edinson Cavani ha concesso un'intervista a Marca in vista dell'affascinante ottavo di finale di Champions League col Real Madrid: "Sappiamo che sarà una sfida difficile e prestigiosa, dimostrare di poter reggere l'impatto del Bernabeu fa parte del processo di crescita europea che sta affrontando il Psg: siamo ambiziosi. Forse non sarà una partita spettacolare, prevedo tanto lavoro tattico".



Sul ricordo del clamoroso 1-6 di Barcellona della passata stagione: "Quella volta abbiamo perso una partita incredibile ma ormai fa parte della storia, è stata una lezione. Le decisioni dell'arbitro? Sono convinto che il 98% delle sconfitte arrivino per colpe tue o per la forza dell'avversario, inutile tornarci sopra".



Su Emery: "Ci ha dato tanta fiducia, è essenziale sia nel calcio che nella vita".