L'allenatore del Paris Saint Germain Unai Emery ha commentato in conferenza stampa il caso che ha visto protagonisti Neymar e Cavani in occasione dell'ultimo match contro il Lione: "E' una situazione che non ha turbato l'armonia del gruppo. Nel finale di partita, in un momento molto emotivo, queste sono cose che possono accadere, può esserci stata una discussione ma rientra tutto nella normalità. Cavani e Neymar rimangono i due tiratori designati dei rigori, Edinson è il primo nella lista, Neymar il secondo. Sono due calciatori molto competitivi che vogliono il meglio per la squadra".