Unai Emery ha parlato della stagione del PSG, che non è ancora finita nonostante l'eliminazione in Champions League: ''E' finita una settimana difficile, ma stavolta era importante prendere i tre punti e vincere. Le nostre motivazioni sono chiare, vincere il campionato. Il Monaco è molto forte ma intanto abbiamo superato il Nizza. Chiaro che la Champions League era molto importante per noi, ma siamo stati eliminati, ma il fatto che siamo in corsa per altri trofei come anche la Coppa di Lega e la Coppa di Francia sono buone motivazioni per noi e per i nostri tifosi. Cerchiamo di dimenticare la partita di mercoledì, ma non è del tutto possibile. Ma la cosa importante è quello di concentrarsi sulle prossime partite''.