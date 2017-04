Stasera si incontreranno Psg e Monaco nella semifinale di Coupe di France. In questa stagione nelle tre sfide tra le due big di Francia c'è stato un pareggio e una vittoria per parte (I parigini hanno vinto 1-4 nella finale di Coupe de la Ligue). Chi stasera avrà la meglio dovrà affrontare in finale la sorpresa Angers vittorioso ieri per 2-0 nell'altra semifinale contro il Guingamp.