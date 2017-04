Dopo la storica qualificazione dell'Angers alla finale di Coppa di Francia, 60 anni dopo l'ultima volta, Paris Saint Germain e Monaco scendono in campo alle 21.05 per la seconda semifinale. Si rinnova dunque la sfida per la vittoria del titolo in Ligue 1, che al momento vede la formazione di Jardim avanti in classifica per differenza reti ma con un match da recuperare, e quella andata in scena a Lione per la finale di Coupe de la Ligue, dove a trionfare furono Cavani e compagni.



Un match interessante quello di stasera anche in ottica Champions League, a una settimana dalla semifinale d'andata contro la Juventus, appuntamento che ha spinto il tecnico monegasco ad operare un robusto turn-over. Non ci saranno infatti Glik, Jemerson, Mendy, Sidibé, Bakayoko, Lemar, Moutinho, Mbappé e Falcao.





Ore 21.05, semifinale Coppa di Francia





Paris Saint Germain-Monaco

​

FORMAZIONI UFFICIALI



PSG: Areola, Meunier, Marquinhos, Silva, Maxwell, Motta, Verratti, Matuidi, Di Maria, Cavani, Draxler.



Monaco: De Sanctis, Mbae, Diallo, Raggi, Jorge, Muyumba, N'Doram, Andzouana, Cardona, Beaulieu, Germain.