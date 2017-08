Che i rapporti tra Juventus e PSG non siano idilliaci non è certo un mistero, ma il club francese ora ha bisogno di vendere, e proprio il club italiano è l'interlocutore più interessante per i parigini. L'arrivo di Neymar ha dato uno scossone al mondo del calcio ed avrà effetti, economici e non solo, a lunghissimo raggio; quello che emerge nell'immediato, però, è la necessità di vendere del PSG, che dovrà rientrare, anche solo in minima parte, dell'investimento monstre fatto per Neymar.



MATUIDI IN POLE - Nel PSG giocano diversi giocatori che farebbero al caso della Juventus di Massimiliano Allegri, da Matuidi a Di Maria passando per Rabiot e il sogno Verratti. Tutti nomi che i bianconeri sono ben disposti a trattare, consapevoli che il club francese dovrà fare almeno un paio di cessioni eccellenti. Il nome di Matuidi è il più caldo, dato che i bianconeri lo stanno trattando da oltre un mese; il centrocampista francese ha già dato il suo benestare al trasferimento a Torino, e la pista si sta scaldando sempre più ora dopo ora, con il PSG che è pronto ad aprire alla cessione del giocatore per iniziare a sfoltire una rosa che con l'arrivo di Neymar dovrà essere alleggerita non di poco.



GLI ALTRI NOMI - Non solo Matuidi, perché i bianconeri seguono con attenzione anche gli sviluppi sul fronte Di Maria; l'esterno argentino potrebbe essere una soluzione importante in caso di addio di Dybala e la Juve potrebbe cavalacare l'onda lunga del domino innescato proprio dal PSG per strappare il Fideo a prezzo di saldo. Discorso differente per Rabiot, che è un obiettivo più per il futuro che non per l'immediato. Marco Verratti, invece, resta un sogno quasi irrealizzabile, anche se i bianconeri continuano a monitorare la situazione in attesa di eventuali sviluppi.



RAPPORTI TESI... - Quel che è certo è che il PSG dovrà sotterrare l'ascia di guerra, visto che i rapporti sono tesi, per usare un eufemismo, dai tempi dell'arrivo a Torino di Coman a parametro zero; la Juventus, infatti, è il club più interessato al mercato in uscita del club parigino che, dopo anni di guerra fredda, sarà costretto a fare dietrofront e ad aprire le porte del suo spogliatoio ai bianconeri. I rapporti, quindi, sono destinati a ribaltarsi, con il PSG che, volente o nolente, dovrà fare buon viso a cattivo gioco nei confronti di una Juve prontissima a cogliere le tante occasioni di mercato offerte dai francesi...