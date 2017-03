Dopo la capitolazione in Champions, il Paris Saint Germain pensa seriamente al sostituto di Unai Emery. Oltre al nome di Massimiliano Allegri, sta prendendo piede anche quello di Mauricio Pochettino. Nel caso in cui Emery lasciasse Parigi, per il Sun, l’allenatore del Tottenahm sarebbe il primo della lista.



EX PSG - Si tratterebbe di un ritorno per il tecnico argentino, che ha giocato come difensore nel Psg per due stagioni, dal 2001 al 2003. A suo favore vi è la conoscenza pregressa della Ligue 1, inoltre sta dando prova delle sue qualità sulla panchina degli Spurs, lottando l'anno scorso per il titolo.Tra Pochettino e il club inglese c’è un contratto, in scadenza tra due anni, ma l’idea di allenare una squadra del livello del Psg potrebbe interrompere prematuramente questo legame.