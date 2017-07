Durante il Douglas Costa day sono stati perfezionati gli acquisti di Szczesny e De Sciglio. Ed oggi che si procede tra visite mediche e presentazioni, si spinge il piede sull'acceleratore per portare a termine l'operazione Bernardeschi prima che anche il supplemento di vacanze ottenuto dalla Fiorentina possa concludersi. Una trattativa lunga e complessa, da giorni ferma alla fase dei proverbiali dettagli che poi spesso dettagli non sono: questione di bonus, in termini di valore complessivo e facilità di raggiungimento. Ma questa dovrebbe essere la giornata giusta per chiudere l'operazione: a Roma ieri l'ennesimo contatto diretto tra Beppe Marotta e l'agente-intermediario Beppe Bozzo, in queste ore in agenda il summit con Pantaleo Corvino per provare a trovare la quadra definitiva. Che salvo imprevisti e recenti tentativi di limare l'accordo al ribasso da parte della dirigenza bianconera, dovrebbe essere individuata in un'offerta definitiva da 40 milioni più 5 di bonus.

IL COLPO – Si tratta quindi, si continua a trattare anzi con l'obiettivo di archiviare quello che sta diventando un altro tormentone di mercato, ma che in casa Juve viene vissuto con estrema serenità e la convinzione di poterlo concludere felicemente se non oggi comunque a stretto giro di posta. Da diverse settimane d'altronde sembra solo una questione di tempo, la delicata situazione ambientale ha poi convinto il giocatore a spingere per archiviare la questione in tempo anche per permettere a Bernardeschi di raggiungere la Juve negli Stati Uniti. E proprio sulla scia della doppia operazione col Milan, rimane viva più che mai l'ipotesi che potrà portare con maggiore calma anche ad un affare in direzione Firenze: controsorpasso in tal senso di Rincon su Sturaro, con cifre da limare con calma e che possano poi andare a completare il quadro dell'affare Bernardeschi attraverso una trattativa separata nei tempi ma non nella valutazione. La scorsa settimana è stata quella dell'addio di Bonucci, questa quella degli acquisti: ora tocca a Bernardeschi.



@NicolaBalice