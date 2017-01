La vittoria “sporca”. L’aveva reclamata spesso l'allenatore del Napoli Sarri, soprattutto dopo prestazioni brillanti, non premiate dalla vittoria. L’ha ottenuta ieri sera, sul filo di lana, con uno dei suoi vecchi fedelissimi, Lorenzo Tonelli, rispolverato nel momento del bisogno.



FORTUNA E NON SOLO - Viaggiano a braccetto audacia e fortuna: l’esordio, la scelta di lasciar fuori i milioni di Maksimovic e un pizzico d’incoscienza nel lanciare la vecchia colonna del suo Empoli. La lotteria dell’Epifania ha dunque due vincitori: in primis il difensore centrale (che da oggi si riprende il Napoli) e in subordine l’allenatore che ha finalmente ha avuto conferma della crescita della squadra sul piano della personalità. Una vittoria "sporca", che piace ai tifosi: anzi, li esalta. Sembrava il Napoli di Mazzarri: sotto e poi sopra, magari nel recupero. E perché no, a tanti tifosi azzurri piace vincere con qualche decisione dell'arbitro discutibile: 'Vittoria alla Juve', ha commentato qualcuno.

I DUE EX ESCLUSI - In una delle sue giornate meno brillanti, la squadra non ha mai smesso di crederci, fino a raccogliere i tre punti. Un buon viatico in vista dei prossimi impegni, sulla carta decisamente favorevoli, a cominciare da quello di martedì con lo Spezia, fino alla gara di domenica con il Pescara al San Paolo alle ore 15. Prima di Tornelli e Sarri, c’è stato il guizzo di Gabbiadini, uno che quando sente odore di mercato si risveglia: ad agosto i quattro gol al Monaco valsero la permanenza e oggi le due reti consecutive con Fiorentina e Sampdoria potrebbero cambiare una strada già tracciata.