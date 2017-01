E si perde. Ancora. Perchè evidentemente noi vogliamo complicarci la vita; perchè ci divertiamo così, e specialmente ci divertiamo a far esultare le tifoserie che sentono particolarmente la rivalità con noi (unilaterale o meno).

Siamo a quota 4 sconfitte; io personalmente ritengo quella di Genova la peggiore dal punto di vista gioco-presenza della squadra.

Io so che mo arrivano, anzi sono arrivati e arriveranno i detrattori di Allegri ad additare il Livornese come "male supremo" e principale fautore di questa sconfitta. Ebbene chi legge i miei sporadici articoli sa già che io sono un detrattore di Allegri, quindi mi becco regolarmente quelli che mi scrivono "eh, una vedovella di Conte blablabla, siamo arrivati in finale di Champions blablabla, striscia di vittorie...." e via dicendo; ebbene io oggi io non mi sento di criticare solamente ed eccessivamente Acciughina ...

Nella sostanza Canatris afferma il giusto. Il punto principale è che questa Juventus ha - a mio parere - un potenziale tecnico tale che non conviene soffermarsi troppo sugli errori arbitrali, che ogni tanto capitano, o su altre questioni. Diventa grave, alla lunga, se questo potenziale non viene utilizzato per quello che può dare.Fin qui non si può dire che non sia avvenuto e i risultati ancora lo dimostrano, nonostante i quattro passi falsi in campionato.Certo, la sensazione che si possa far meglio si rafforza, sulla scia di prestazioni che quasi "non valgono il prezzo del biglietto" come afferma il nostro amico.Ancora una volta, sottolineo che il senso di questa stagione stia tutto nell'abilità di Higuain. È stato preso per fare gol, per aggiungere il valore di gol pesanto a una macchina già rodata e molto potente. Quando succede come nella gara di Firenze, quando Higuain fa il suo gol ma il resto della squadra non riesce a sostenerlo, c'è evidentemente qualcosa che non va.Le sconfitte di quest'anno sono sempre coincise con episodi isolati, seguite puntualmente da pronte reazioni. Alla Lazio l'ardua sentenza.