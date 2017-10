20 convocati ma solo segnali confortanti dall'infermeria per Allegri, che ad esempio non convoca Marchisio e Pjanic solamente in via precauzionale. La formazione anti-Lazio, intanto ha un solo grande dubbio: quello legato a Mandzukic, che ugualmente potrebbe fermarsi un turno dando il via libera per un tris di mancini sulla trequarti. Asamoah favorito su Alex Sandro, Benatia su Rugani e Barzagli. In mediana tornerà Khedira. Le ultime da Torino nel video di Nicola Balice, inviato Juve per Calciomercato.com.



La probabile formazione

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Douglas Costa; Higuain. All. Allegri.