Stefan Radu ha commentato a Sky Sport la partita che la Lazio ha perso contro per 2-0 contro la Juventus a Torino: ''Hanno iniziato forte la partita ed è merito loro. Se fossimo stati più attenti nei primi minuti non so se sarebbe stata così facile per loro. Oggi ci sono mancati due giocatori importanti come Keita e Lulic. Contro le big devi avere tutti a disposizione perché altrimenti si fa dura. L'obiettivo Champions è difficile da raggiungere, ma lotteremo fino alla fine e non molleremo. I primi minuti sono stati critici, siamo andati subito sotto di due gol. Abbiamo provato a impostare la partita in modo diverso. Nella ripresa ci siamo fatti vedere davanti, ma con poca aggressività''.