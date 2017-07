Oggi inizia ufficialmente la stagione 2017/18 per il: dopo i test degli scorsi giorni infatti oggi c'è il raduno della squadra a Milanello, i tifosi potranno rivedere i giocatori e conoscere i nuovi acquistiSu Calciomercato.com la diretta dell'evento.Anche il tecnicoha parlato in conferenza stampa a Casa Milan: LEGGI QUI le sue dichiarazioni.Fassone e Mirabelli sono intervenuti in conferenza stampa a Casa Milan: LEGGI QUI tutte le loro parole.Presente anche il club managerNiente allenamento oggi per Romagnoli, che come riferisce Milan TV tornerà a disposizione da un paio di giorni. Lavoro staccato dal gruppo per quattro giocatori: Bacca, Kessie, Montolivo e Zapata svoglono i test di performance.- Primo allenamento della stagione per i rossoneri, tutti presenti tranne i nazionali:Il programma dei rossoneri: oggi allenamento mattutino, alle 12.30 conferenza stampa di Montella, Fassone e Mirabelli a Casa Milan, intorno alle 17.30 allenamento sul campo esterno alla vista dei tifosi. Dopo i primi giorni di ritiro martedì 11 luglio amichevole in Svizzera contro il Lugano, poi il 14 la partenza per la Cina dove si svolgeranno le amichevoli con Borussia Dortmund (18 luglio, 13.20 italiane) e Bayern Monaco (22 luglio, 11.35 italiane.