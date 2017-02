Mino Raiola, agente tra gli altri di Mario Balotelli, ha commentato a RMC la squalifica dell'attaccante del Nizza dopo l'espulsione per insulti all'arbitro nel match contro il Lorient: "Ho già trovato la soluzione, gli taglierò la lingua. Per giocare a calcio non hai bisogno di una lingua, quindi abbiamo intenzione di tagliargliela. Seriamente, però, sa che fatto un grosso errore. Non ha scuse, è qualcosa che sa che deve migliorare, è triste per sé e per la squadra".



Sul futuro del giocatore ha aggiunto: "E' ancora troppo presto per parlarne. La cosa più importante è fare bene questi tre mesi, pe rlui, per la squadra e per la gente di Nizza. Poi avremo ancora molto tempo per parlare del suo futuro: per me il suo futuro è la prossima settimana".