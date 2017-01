Conclusa la vicenda Kalinic? Non si direbbe proprio. Le parole del giocatore hanno colto tutti di sorpresa, dirigenti e procuratori compresi, tanto che Ramadani e Erceg, procuratore del croato, sono in arrivo a Firenze per parlare con il giocatore e capire come stanno le cose. La sensazione è che gli agenti stessero comunque parlando attentamente con il Tianjin sino a quando Kalinic ha deciso di dire basta, uscire allo scoperto e rifiutare ufficialmente il trasferimento in Cina.