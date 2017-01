Claudio Ranieri, allenatore del Leicester, ha parlato della situazione di diversi club, tra cui anche la Juventus e il Napoli: ''Sarri sta facendo giocare bene il Napoli, è una squadra compatta mentre il Real Madrid lascia spesso qualcosa in difesa. E’ una sfida aperta. La Juventus? Non si può programmare di vincere la Champions, bisogna guardare partita dopo partita, e il Porto non si può sottovalutare. I bianconeri stanno facendo il solito campionato; sono solidi in campo ed hanno una società molto forte, mentre le altre sono in fase evolutiva. Auguro a tutte di raggiungere al più presto il livello della Juve. Il gap, comunque, si è molto ridotto e questo fa bene al calcio italiano''.