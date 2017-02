"Allenare in Cina? No, grazie. Salvo il Leicester e resto qui". Claudio Ranieri non getta la spugna in una stagione tormentata per le 'Foxes', precipitate al quartultimo posto in classifica in Premier League dopo lo storico titolo conquistato nella scorsa stagione. Il tecnico romano, ieri a Montecarlo per partecipare ai Laureus World Sports Awards, dopo aver ritirato il premio assegnato alla squadra ha raccolto l'assist di Gary Lineker: "Ha detto che sono intoccabile e che mi farebbe un contratto a vita? E io sono pronto a restare, al 100%", ha detto Ranieri commentando le parole dell'ex giocatore cresciuto proprio nelle fila del Leicester. "E' un anno complicato, ma siamo uniti e questo è molto importante", ha aggiunto 'King Claudio'.