Il sito della Uefa pubblica la classifica aggiornata del ranking continentale dopo i primi quattro match dell'andata degli ottavi di Champions League e dopo l'andata degli ottavi di Europa League. La top ten rimane invariata, con la Juventus ancora quinta e il PSG, nonostante il 4-0 sul Barcellona, ancora alle spalle dei bianconeri.



Le buone notizie per l'Italia arrivano dalla Fiorentina, che battendo 1-0 il Borussia Mönchengladbach ha guadagnato una posizione, e ora è 22esima. Sale anche la Roma, 37esima dopo il poker sul campo del Villarreal.



Per quanto riguarda la classifica per paesi, c'è invece da segnalare un cambiamento importante nel ranking coefficienti club/paese: la Russia sorpassa il Portogallo, che perde la sesta posizione complessiva e scivola al settimo posto. L'Italia è sempre quarta, con uno svantaggio sull'Inghilterra di poco più di due punti. Due vittorie e una sconfitta per le tre squadre italiane questa settimana. Due sconfitte e una vittoria per quelle inglesi.