Pesante. Anzi, pesantissimo. Un gol da tre punti, quello di Andrea Ranocchia contro il West Ham: a 5 minuti dalla fine, sull'1-1, scaraventa in rete un pallone che rilancia le ambizioni salvezza dell'Hull City, all'inseguimento di Swanse e Crystal Palace, oggi incredibilmente vittorioso sul campo del Chelsea. Invece, il numero 13 dei Tigers, con un bellissimo taglio sul primo palo e conseguente colpo di testa con palla precisa all'angolino, fa impazzire i tifosi presenti al KC Stadium agguantando la quartultima posizione in classifica, a pari merito con lo Swansea (che è atteso domani dallo scontro salvezza con il Middlesbrough). Un gigante, in difesa, l'ex Inter, un gigante al quale si aggrappa il popolo arancionero.



L'HULL SPERA - 24' al debutto contro il Manchester United, partendo dalla panchina, marcando Ibra e facendo subito bene, diventando immediatamente l'idolo dei tifosi. Poi, sempre titolare e mai sostituito: perno della linea difensiva di Marco Silva, che non rinuncia più al centrale umbro. Prestazioni che sanno di passato, quando era considerato, ai tempi di Arezzo e Bari, uno dei prospetti più interessanti dell'intero panorama italiano: ora, a 29 anni, si sta prendendo una piccola rivincita.



L'INTER SORRIDE - In prestito secco all'Hull City, è ancora di proprietà dell'Inter, società con la quale è sotto contratto sino al 2019. Tutti, in Premier, stanno osservando le prestazioni del 13 dei Tigers: l'Hull, in caso di salvezza, è pronto a trattare con la dirigenza nerazzurra un suo acquisto. Ma attenzione anche a Crystal Palace e Tottenham, che già a gennaio lo avevano cercato. Senza dimenticare il Chelsea e Conte, suo maestro ad Arezzo e grande estimatore di Ranocchia. Che in Premier non si è fatto principe, al massimo lo chiamano frog, ma sicuramente si è riscoperto importante. E l'Inter gongola...