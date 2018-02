Sfida da dentro o fuori per il Napoli di Maurizio Sarri, già giunto all'ultima chiamata europea della sua stagione: dopo l'eliminazione ai gironi di Champions League e la sconfitta casalinga per 3-1 nell'andata dei sedicesimi di finale di Europa League, oggi i partenopei non possono sbagliare, se non vogliono salutare prematuramente tutte le competizioni europee. Serve però un'impresa dopo il brutto ko dell'andata: appuntamento alle 19 presso la Red Bull Arena di Lipsia, dove di fronte ci sarò l'RB Lipsia di Hasenhuttl, quarta forza della Bundesliga anch'essa "retrocessa" dai gironi di Champions. Agli uomini di Sarri, intenzionato comunque ad effettuare turnover in vista dell'impegno in campionato e al testa a testa scudetto con la Juve, considerato più importante, servirà una vittoria per 3-0 o comunque con tre reti di scarto, o un 3-1 come all'andata per centrare i supplementari. Spazio però a qualche titolarissimo nel tentativo di compiere l'impresa: Mertens ha superato il problema alla caviglia e ci sarà. Lipsia con i suoi uomini migliori: Poulsen e Werner i terminali offensivi, rischio forfait Keita, infortunatosi in campionato.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



RB Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Laimer, Konatè, Upamecano, Bernardo; Sabitzer, Demme, Kampl, Bruma; Poulsen, Werner.



Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Raul Albiol, Tonelli, Mario Rui; Allan, Diawara, Hamsik; Zielinski, Mertens, Insigne.