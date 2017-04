Il tecnico del Real Madrid, Zinedine Zidane ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium della vittoria sul Bayern Monaco: “Abbiamo affrontato la squadra più forte della Champions. Abbiamo un po’ sofferto com’era logico, ma le abbiamo segnato in totale 6 gol. Ancelotti si è lamentato con me dell’arbitraggio. Ronaldo ha segnato due gol in fuorigioco? Eh va beh, nel calcio capita. La Juve è una grande squadra ma vedremo ai sorteggi”.



Ha poi proseguito ai microfoni del Mundo Deportivo: “Cristiano Ronaldo mi ha chiesto il cambio, ma Kroos aveva un problema e ho preferito far uscire lui. Cristiano ha voluto dimostrare in campo il suo ottimo momento di forma, è un giocatore chiave. Non mi metto mai contro gli arbitri, fanno un lavoro davvero difficile".