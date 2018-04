Un'impresa sfiorata, svanita sul più bello. Quando tutto sembrava ponto per accogliere i tempi supplementari, con la Juventus avanti 3-0 sul Real Madrid al Bernabeu, Benatia che tocca in area Lucas Vazquez e il direttore di gara Olivier che accorda il rigore ai padroni di casa. Al fischio dell'inglese, si scatena un grande parapiglia. Buffon protesta, manda a quel paese l'arbitro e viene espulso con un rosso diretto, la prima in carriera in Champions League (117 partite).

Ma non è finita qua.



Allegri va da Sergio Ramos, squalificato, sceso ai bordi del campo, all'ingresso del tunnel che porta agli spogliatoio; Chiellini che fa il gesto dei soldi a Varane, con tanto di labiale "you pay, you pay"; Agnelli e Nedved a bordo campo, non d'accordo con la decisione del fischietto inglese. Un finale che vede il Real esultare insieme a Ronaldo e la Juve gelata dalla doccia fredda all'ultimo minuto.