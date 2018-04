Real Madrid-Juventus (calcio d'inizio alle ore 20.45) è una gara valevole per il ritorno dei quarti di finale in Champions League. Si parte dallo 0-3 dell'andata a Torino, dove Cristiano Ronaldo (sempre in rete 9 volte nelle 6 sfide con i bianconeri) ha segnato un fantastico gol in rovesciata a Buffon. Che stasera può giocare l'ultima partita della carriera in Champions.



Senza gli squalificati Dybala e Bentancur, oltre agli infortunati Barzagli e Bernardeschi, Allegri ritrova Pjanic in cabina di regia e si affida al tridente Douglas Costa-Higuain-Mandzukic (quest'ultimo favorito su Cuadrado). Per cercare un'impresa unica nella storia del Real Madrid, che non ha mai perso in casa con 3 gol di scarto nelle coppe europee. Zidane schiera il giovane Vallejo al centro della difesa, viste le assenze di Sergio Ramos (squalificato) e Nacho (indisponibile). Allo stadio Santiago Bernabeu arbitra l'inglese Oliver.



In contemporanea a Monaco di Baviera il Bayern ospita il Siviglia di Montella, sconfitto 2-1 in rimonta all'andata. Ieri sera Roma e Liverpool hanno eliminato Barcellona e Manchester City, qualificandosi alle semifinali.



PROBABILI FORMAZIONI

REAL MADRID (4-3-1-2): Navas; Carvajal, Varane, Vallejo, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Cristiano Ronaldo. All. Zidane.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; De Sciglio, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. All.: Allegri.