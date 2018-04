In diretta dalla Ciudad Deportiva Real Madrid per l’allenamento di Cristiano Ronaldo e compagni. LIVE con Nicola Balice, fate le vostre domande Pubblicato da Calciomercato.com su martedì 10 aprile 2018

Piove e tira vento a Madrid, la vigilia dicomincia da subito in un ambiente dal sapor epico. Tra una Juve a caccia dell'impresa ed un Real col buco in difesa: gli occhi nella rifinitura saranno su, ultima scelta rimasta a disposizione di Zidane considerando l'infortunio di Nacho e la squalifica di: in alternativa, sarà adattato. Per Allegri tutto ruota attorno all'idea di una Juve da subito a quattro punte o se tornare al 4-3-3 dinamico con Matuidi.- La nostra diretta da Vinovo per l'ultimo allenamento italiano di Buffon e compagni in vista della sfida contro il Real Madrid.- La nostra diretta dalla Ciudad Deportiva di Madrid per l'ultimo allenamento di Cristiano Ronaldo e compagni. Vallejo presente in gruppo, almeno in questa fase di riscaldamento.- Anche se in Spagna per il momento tutte le prime pagine dei giornali sono divise tra la trasferta del Barcellona a Roma e l'addio di Fernando Torres.