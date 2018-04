Cristiano Ronaldo, stella del Real Madrid, decisivo con il suo rigore contro la Juventus nella sfida persa 3-1 ma che ha permesso ai madrileni di accedere alla semifinale di Champions League, parla dopo il match: "Non so perché protestano, è un rigore chiarissimo. Il Real Madrid è in semifinale". All'ultimo minuto di recupero, Lucas Vazquez, toccato da Benatia, cade in area: il direttore di gara fischia rigore, e CR7 buca Szczesny subentrato all'espulso Buffon, allontanato per proteste.



Ronaldo ha poi aggiunto: "Partita che deve servire da lezione per imparare che non ti regala niente nessuno. Dobbiamo lavorare. Oggi il Real Madrid avrebbe potuto segnare più gol, ma la Juve e Buffon sono stati bravi".