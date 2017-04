Il Real Madrid si prepara al ritorno dei quarti di Champions contro il Bayern Monaco, dopo il successo per 2-1 raccolto all'Allianz Arena. Gareth Bale, però, ammette che il periodo della squadra, nonostante i risultati positivi raccolti, non è dei migliori: "Non è il nostro miglior momento di forma, ma siamo un gruppo solido. Per arrivare a Cardiff in finale serve motivazione e, personalmente, ci terrei tantissimo a giocare a casa mia in un'occasione così importante. Stiamo lavorando duramente, perché la Champions è la competizione del Real Madrid".