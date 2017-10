Thomas Meunier, giocatore del Paris Saint-Germain, in settimana in un'intervista ai media francesi ha mostrato il suo disappunto per il suo poco utilizzo a causa dell'arrivo di Dani Alves. Per questo motivo, molti club europei hanno messo gli occhi su di lui. Oltre alla Juventus e il Manchester United, da quanto riporta Mundo Deportivo, anche il Real Madrid è interessato al terzino belga. Il club spagnolo farà le propria offerta per il giocatore solo nel mercato estivo.