Isco non ha ancora firmato il proprio rinnovo di contratto con il Real Madrid e la situazione intorno allo spagnolo inizia a farsi caldissima. Come riportato da AS, sul fantasista c'è il forte interesse della Juventus e del Barcellona, entrambe intenzionate ad approfittare dell'eventuale scadenza di contratto nel 2018 per prelevare il giocatore a parametro zero.