Il Real Madrid è campione in carica e in Champions League, nelle ultime stagioni, si è dimostrato un rullo compressore quasi inarrestabile. Tra tutti, sono due i dati che più impressionano: per 20 stagioni consecutive i blancos hanno raggiunto gli ottavi di finale, realizzando un record nella competizione. In più dal 2010/11 il Real ha vinto 33 delle 39 partite disputate al Santiago Bernabeu. Ma, nonostante tutto, il Napoli può crederci visti soprattutto i precedenti delle italiane con il club madridista.