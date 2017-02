Casemiro, centrocampista del Real Madrid, ha parlato a Marca dello spettacolare gol siglato nella partita di Champions League contro il Napoli: ''Mi sono esercitato molto su questo tipo di conclusioni. Sono importanti a causa della mia posizione in campo. Quando ho colpito la palla volevo davvero spaccare il pallone: per la partita, per i tifosi, per il Bernabeu. Mi piace giocare qui, non posso aggiungere più di questo''.