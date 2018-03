La Champions è ormai l'unico trofeo che il Real Madrid può sperare di vincere questa stagione e Zidane vuole le sue stelle al 100% contro la Juventus. Per questo, come riportano i media spagnoli, il tecnico francese farà riposare sia Cristiano Ronaldo che Luka Modric nel match di campionato in trasferta contro il Las Palmas (domani ore 18.30). Il centrocampista croato è rientrato in anticipo dalla nazionale proprio come Mandzukic, Kalinic, Brozovic e Perisic.