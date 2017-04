L'allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta con lo Sporting Gijon: "Bale domani non ci sarà e poi vedremo. L'unica cosa sicura è che ha un edema al soleo, dove si è operato e non vogliamo rischiare nulla. Vedremo di giorno in giorno come sta, non possiamo fare altro, la speranza è di riaverlo a disposizione a breve. Preoccupato? Sì, perché non mi piace vedere i giocatori infortunati soprattutto nel finale di stagione, ma non possiamo farci nulla. Non si tratta comunque di niente di grave, è un contrattempo che ci sta quando rientri dopo tre mesi di stop".



"Cosa mi rende più orgoglioso della mia squadra? Quello che facciamo ogni giorno, anche oggi in allenamento ho visto una squadra molto concentrata. Ho un gruppo di calciatori molto professionali e per me è un piacere stare con loro ogni giorno. Fa parte del Dna di questo club, della sua storia. Per questo siamo contenti quando arrivano queste partite, ci piace giocare per dei trofei. Abbiamo giocatori con una mentalità straordinaria, ci aspettiamo sempre di più a livello di occasioni e gol, ma sono sicuro di avere a disposizione una squadra con una qualità tale per cui tutti possono segnare. E lo dimostriamo in ogni partita".