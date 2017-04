Il difensore del Real Madrid, Sergio Ramos, è stato espulso per la quinta volta nel corso del Clàsico. Ma non è solo contro il Barcellona che lo spagnolo ha perso la testa, e a dimostrarlo sono i numeri. Infatti sono ben 17 le espulsioni racimolate da Ramos in Liga, e in tutta la storia del campionato spagnolo è secondo solo a due giocatori: Xavi Aguado e Pablo Alfaro, rispettivamente a quota 18 cartellini rossi.



Guardando al campionato italiano, e al giocatore che è descritto come il più falloso di sempre, ovvero Paolo Montero, lo spagnolo Ramos mostra di avere un'espulsione in più. L'ex Juve infatti è fermo a quota 16 rossi, ma va detto che l'uruguayano ha giocato 3 stagioni in meno in Serie A rispetto allo spagnolo nella rispettiva Liga.