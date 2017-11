Al vantaggio di capitan Weifeng, che ribadisce in rete unhanno risposto gli esordienti. Il Chino ha segnato un gol dei suoi con un gran beldei pali su passaggio di, a sua volta servito dadopo una sgroppata sulla fascia.ha devoluto l'incasso in beneficenza a Amity Fundation.GOL: 31' Weifeng (C), 37' Kharja (I), 42' Recoba (I).INTER FOREVER: 1 Toldo; 13 Zé Maria, 33 Colonnese, 23 Materazzi, 4 Zanetti; 6 Dabo, 14 Kharja; 10 Carbone, 20 Recoba, 21 Karagounis; 9 Crespo. A disposizione: 2 G. Baresi, 7 Bianchi, 15 Dacourt, 19 M. Paganin, 35 M. Altobelli. Allenatore: Alessandro Altobelli.CHINA LEGENDS: Lei, Gang; Weifeng, Ji, Feng, Mingyi, Taoyu, Yi; Tao, Dongliang, Yun, Qi, Yongqiang, Bofei, Yan; Yi, Peng, Ziao, Zhonghui, Yan, Jinyu. Allenatore: Guanghu.- Tra l'altro oggi è l': data in cuinel 1979 (tripletta di 'Spillo'e gol di) e nel 1984 con la doppietta diintervallata dai colpi di testa dei difensori- Intanto in Uruguayè protagonista di una divertente pubblicità per un'azienda di salumi con altri due ex interisti,, oltre all'ex genoano