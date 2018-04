Con 78.328 spettatori #InterJuventus è sold out!



Oltre 5 milioni di incasso, record assoluto per il calcio italiano.



Grazie #InterFans, #forzaInter! — Inter (@Inter) 26 aprile 2018

allo stadio Giuseppe Meazza di Milano è un, per entrambe le contendenti. Da una parte i nerazzurri, che devono trovare i tre punti per continuare ladall'altra i bianconeri, che hanno un solo risultato possibile se non vogliono vedersi- Mancano ancoraadma la partita va già catalogata sotto la sezionedella massima serie italiana:e il precedente record centrato in occasione del derby del 4 aprile tra Milan e Inter., mentre il numero di spettatori sarà il medesimo.i supporter nerazzurri hanno infatti espresso sulla reteanche se il vero malcontento è legato, pià che al singolo evento, ai. Questi sono infatti statii fan nerazzurri non si sono comunque abbattuti, dimostrandose sfiorando ilma ora fanno sentire la propria voce. In seguito all'aumento dei tagliandi di abbonamento il secondo anello arancio, ad esempio, passerà da 375 a 395 euro (nel 2016/2017 era a 355), mentre nel secondo anello arancio si passerà da 395 a 415 (prima era a 375).seppur di 10 euro invece che 20. Insomma,- Arrivata anche l'ufficialità:con i 78.328 spettatori che riempiranno le gradinate di San Siro sabato sera, sarà sold out. Record al botteghino con@AleDigio89