Per la prima volta nella sua storia, l'Atalanta vince in trasferta con 5 gol di scarto. La Dea infatti ha vinto per 5-0 contro il Genoa a Marassi, grazie alla tripletta del Papu Gomez, e ai gol di Conti (in rovesciata) e del difensore Caldara (6 gol per lui in questa stagione). L'Atalanta sale così a 58 punti, conquistando il quinto posto in classifica. Il tutto in attesa di Inter-Sampdoria con i neroazzurri che potrebbero raggiungere i bergamaschi e superarli in virtù degli scontri diretti. L'Europa è comunque un sogno a portata di mano.