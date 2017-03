Philippe Coutinho ha rinnovato lo scorso gennaio con il Liverpool fino al 2022, ma il suo rendimento è andato in calando, tanto che ha segnato appena una volta nelle ultime 13 partite giocate, anche a causa di un infortunio che lo ha frenato dopo un inizio di stagione spettacolare.



Jamie Redknapp, centrocampista dei Reds tra il 1991 ed il 2002, non ha mancato di sottolineare la sua insoddisfazione per le prestazioni del brasiliano a Sky Sports: "La grande preoccupazione al momento dovrebbe essere per Coutinho. Faceva la differenza nel Liverpool, ma ora ha perso parte della propria magia e deve ritrovarla. E' compito dell'allenatore fare in modo che succeda".