Il Mattino scrive sul rapporto non idilliaco tra Pepe Reina ed il patron Aurelio De Laurentiis: "Quando a fine agosto ha sbandato, perché il Psg lo voleva in Francia, non ha mai avvertito il peso di aver deciso di restare. Sapeva, Reina, che il rinnovo non sarebbe arrivato. Lo sapeva perché De Laurentiis era stato chiaro con lui in estate, nel ritiro. Un feeling mai nato tra il presidente e il leader del suo spogliatoio. Reina uno sfizio se l’è tolto:perché in questi altri tre anni di serie A vorrà dimostrare che non era affatto vecchio. Non era affatto pronto perla pensione"