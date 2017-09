La Gazzetta dello Sport non esclude novità per la situazione contrattuale di Pepe Reina: "Reina è nel gruppetto degli imprescindibili, è tra quei giocatori insostituibili per l’allenatore. Maurizio Sarri è stato il suo più acceso sostenitore nella scorsa estate, quando il rapporto tra il portiere spagnolo e Aurelio De Laurentiis era giunto ad un punto di non ritorno, soprattutto dopo il no del presidente al suo trasferimento al Psg. Momenti di tensione, risolti anche con l’intervento del tecnico, che ha convinto la società a continuare con Reina, anche perché sul mercato non c’era stata la possibilità di ingaggiarne il sostituto. Nelle ultime settimane, c’è stata un’apertura da parte di De Laurentiis che non ha escluso l’ipotesi di poter rivedere la propria posizione e prolungare di un’altra stagione l’accordo col portiere, che sarebbe pronto a discutere pur di continuare la sua avventura napoletana"