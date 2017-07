Ci saranno tutti in Trentino al via, il 5 luglio. La Val di Sole attende anche i nazionali che avrebbero dovuto godere di una settimana di ferie che avrebbe posticipato il loro arrivo sulle Alpi. Ma, come riferisce l'edizione de la Repubblica, ci saranno tutti gli azzurri agli ordini di Maurizio Sarri. Reina, Mertens, Milik e Insigne: torneranno tutti prima. Con una settimana di ferie in meno. Leader non solo in campo, anche fuori. Da questo si vede la voglia di ripartire e di puntare a qualcosa di importante. I convocati di Sarri per il ritiro saranno 27, con Ounas diventeranno 28.