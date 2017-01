Edy Reja, ex allenatore dell'Atalanta, ha parlato, in un'intervista al Corriere dello Sport, di Roberto Gagliardini, oggetto del desiderio di Inter e Juventus sul mercato: ''All'esordio fece un partita straordinaria e da quel momento è stato chiaro a tutti che stava nascendo un grande giocatore. Non so come stiano le cose sul mercato, ma vi posso dire che il ragazzo è davvero molto interessante. Fisicamente è molto prestante ed ha una discreta tecnica di base. Può fare sia il mediano che la mezzala, ma il meglio lo dà nel centrocampo a tre. Mi ricorda Dino Baggio ai tempi del Parma; anche lui si inseriva ed era cattivo nei contrasti come Roberto. Dove deve migliorare? Deve acquisire più sicurezza e tranquillità. Credo che potrà anche segnare di più, non mi stupirei se segnasse 7-8 gol a stagione in futuro''.