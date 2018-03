Ora sponsor, in futuro proprietario: il patron di Diesel Renzo Rosso non esclude un giorno di prendere le redini del Milan. Intervenuto a Rai Sport, Rosso ha parlato a tutto campo, dalla rifondazione della squadra rossonera, al caso Donnarumma-Raiola fino al futuro acquisto della società.



SQUADRA - "Il nuovo Milan ha bisogno di un po' di esperienza, rodatura, conoscenza tra loro. Ci sono grandi talenti e personaggi inattesi che stanno uscendo alla grande, ora Cutrone è il cocco di tutti, sta dando tanto".



DONNARUMMA - "Un consiglio che potrei dare a Raiola è abbassare le arie, tutto non funziona in base ai soldi, che sono importanti: ma senza l'anima non si va da nessuna parte".



ACQUISTARE IL MILAN - !Fare un azionariato popolare sarebbe una cosa molto bella, mi piacerebbe farlo per il Bassano e tra qualche anno anche per il Milan: perchè no, sognare in grande non costa nulla".